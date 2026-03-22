الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال ثالث أيام عيد الفطر وترقب لتغير الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

ما زال الهدوء يسيطر على سوق مواد البناء خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع الإجازات الرسمية وتراجع حركة البيع والشراء، وسط توقعات بعودة النشاط مرة أخرى عقب انتهاء العطلة.

ويتوقع البعض أن يحدث ارتفاع في الأسعار مدفوعة بزيادة تكاليف النقل بعد تحريك أسعار المحروقات، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة.

أولاً: أسعار الحديد

وشهدت أسعار الحديد اليوم الأحد مع ختام التعاملات حالة من الاستقرار، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر، وذلك بعد موجة من الزيادات خلال الفترة الماضية تراوحت بين 500 و1000 جنيه للطن، قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع الطفيف ثم الاستقرار خلال هذه الفترة.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد في السوق ما بين 34500 جنيه إلى 37500 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل إلى المستهلك بمتوسط نحو 36000 جنيه للطن، مع اختلافات طفيفة حسب الشركات ومناطق التوزيع.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الحديد في المصانع كالتالي:

سعر حديد عز 37200 جنيه

سعر حديد بشاي 37600 جنيه

سعر حديد المصريين 36500 جنيه

سعر حديد الجارحي 34600 جنيه

سعر حديد الجيوشي 35500 جنيه

سعر حديد السويس للصلب 36500 جنيه

سعر حديد المراكبي 36300 جنيه

سعر حديد العشري 35500 جنيه

ثانياً: أسعار الأسمنت

كذلك استقرت أسعار الأسمنت أيضا خلال تعاملات اليوم الأحد، في ظل حالة من الهدوء النسبي بالسوق.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 3820 جنيه تسليم أرض المصنع، ليصل إلى المستهلك بنحو 4200 جنيه، وفقا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش الربح.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:

الأسمنت الرمادي نحو 4010 جنيهات

أسمنت السويدي نحو 3650 جنيهًا

أسمنت السويس من 3450 إلى 3460 جنيهًا

أسمنت الفهد نحو 3340 جنيهًا

أسمنت المعلم نحو 3340 جنيهًا

أسمنت حلوان نحو 3460 جنيهًا

الأنواع الاقتصادية الأخرى من 3350 إلى 3400 جنيهًا


ويترقب السوق تحركات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة مع عودة العمل وانتعاش قطاع التشييد والبناء، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

الكشري
ترمس
سندوتشات الكبدة
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
