محمد بن زايد يلتقي الرئيس الصربي ويبحثان تطورات المنطقة والتعاون المشترك

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير إلى الإمارات، حيث بحث الجانبان التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وآثاره الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وتناول اللقاء الاعتداءات الإيرانية المستمرة ضد الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وأدان الرئيس الصربي هذه الهجمات مؤكدًا تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها الكامل لإجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد محمد بن زايد وفوتشيتش على أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية، واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والأزمات.



كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكدين حرصهما على تطوير الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يخدم مصالحهما التنموية ويعود بالنماء على شعبيهما.