الإسكندرية.. حملة لإزالة الاشغالات بطريق الكورنيش

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية مسائية موسعة على طول طريق الكورنيش، وذلك لمتابعة حالة الانضباط الميداني ونظافة الشواطئ وإزالة الاشغالات.

وتفقد المحافظ خلال جولته وضع الشواطئ، مشدداً على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار نظافة الرمال ومنع أي إشغالات أو تجاوزات تعيق حركة المارة أو تحجب رؤية البحر، مؤكداً أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة هو التزام لا تهاون فيه.

وحرص المهندس أيمن عطية على التواجد وسط المواطنين والأسر السكندرية والزوار على الكورنيش، حيث بادر بتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات والنظافة بالمدينة، مؤكداً أن كافة أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لضمان استمتاع الجميع بأجواء العيد في أمان وراحة.

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد المروري والأمني على طول محور الكورنيش لمنع أي تكدسات، مع استمرار رفع درجة الجاهزية بغرفة العمليات الرئيسية والسيطرة بالمحافظة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها لحظياً، مشيراً إلى أن الإسكندرية ستظل دائماً المقصد الأول للزيارة، مما يتطلب مجهودات مضاعفة للحفاظ على رونقها وانضباطها.