إزالة 27 تعديا على مساحة 8800 م٢ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية ، تنفيذ إزالة ٢٧ حالة تعدٍّ على مساحة ٨٨٠٠ م٢ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، التي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦، بمركز ومدينة فايد، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، بحضور محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

كان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة ٢٧ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية على مساحة ٨٨٠٠ م٢ ولاية هيئة التعمير نطاق قرية سرابيوم

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على ضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

يذكر، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.