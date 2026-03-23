تصاعد تهديدات واشنطن لطهران يدفع الأسهم الآسيوية للهبوط

أ ش أ

 تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم / الاثنين /، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد إنذار حاد وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى طهران، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في الأصول عالية المخاطر.

وقادت اليابان وكوريا الجنوبية الخسائر في المنطقة، في ظل اعتبارهما، إلى جانب الهند، من أكثر الاقتصادات عرضة لاضطرابات إمدادات الطاقة العالمية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وجاءت خسائر الأسواق الآسيوية امتدادا لأداء ضعيف في بورصة وول ستريت، التي سجلت أربعة أسابيع متتالية من التراجع، مع غياب مؤشرات على تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%.

في اليابان، تراجع مؤشرا نيكي 225 وتوبكس بنسب تراوحت بين 2.8% و3.5%، بينما هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 5%، ليسجل أسوأ أداء في المنطقة.

وتعرضت كوريا الجنوبية لضغوط إضافية بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية، بعد ترشيح الاقتصادي شين هيونج سونج محافظا جديدا للبنك المركزي.

وتظهر تصريحات سابقة لشين بتوجه متشددا، خاصة فيما يتعلق بالتحذير من التوسع المفرط في الإقراض ومخاطر التضخم.

ويرى محللون أن تعيين شين يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ما يزيد الضغوط على الأصول المالية.

وعلى نطاق أوسع، تراجعت معظم أسواق آسيا مع تدهور شهية المخاطرة نتيجة تفاقم الصراع في الشرق الأوسط. وكان ترامب قد منح إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، ملوحا بتدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة في حال عدم الامتثال.

في المقابل، هددت طهران باستهداف منشآت الطاقة والمياه في المنطقة، مؤكدة أنها قد تغلق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذت واشنطن تهديداتها، ما زاد من مخاطر تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

ودخل الصراع أسبوعه الرابع دون بوادر تهدئة، مع استمرار الضربات المتبادلة، بحسب تقارير صدرت صباح اليوم.

وفي الأسواق، تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3.1%، بينما انخفض مؤشر شنجهاي شينز 300 وشنجهاي المركب في الصين بنحو 2% لكل منهما.

كما هبط مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 1.8%.

وفي الهند، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيفيتي 50 بنسبة 0.3%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على الأسواق الناشئة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

زار محفل ماسوني ورحلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

زار محفل ماسوني ورحّلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

حكيمي

نصيحة والدته.. هل رفض حكيمي سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال؟

غواصة نووية

وصول غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية إلى بحر العرب.. ماذا سيحدث؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد