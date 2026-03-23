باكستان تحظر استخدام الوقود عالي الأوكتان في السيارات الحكومية لتخفيف أزمة الطاقة

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الاثنين، حظر استخدام الوقود عالي الأوكتان في جميع السيارات الحكومية، في خطوة جديدة ضمن إجراءات التقشف الحكومية لمواجهة أزمة الوقود الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأكد مكتب رئيس الوزراء - في بيان نقلته صحيفة دون الباكستانية - أن أي مسئول يستخدم الوقود عالي الأوكتان في مركبته الرسمية سيتحمل تكلفة الوقود من جيبه الشخصي إذا لزم الأمر.

وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الوقود إلى أقصى حد في ظل أزمة النفط العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية اللاحقة على القواعد الجوية الأمريكية وغيرها من المنشآت في دول الخليج، بما في ذلك مصافي النفط.

جاء هذا القرار بعد إعلان شريف أمس الأحد، رفع الرسوم على الوقود عالي الأوكتان المستخدم في السيارات الفاخرة بمقدار 200 روبية إضافية لكل لتر، ليصل إجمالي الرسوم إلى 300 روبية، في حين لم يتم رفع أسعار الوقود المستخدم من قبل المواطنين العاديين لمنع زيادة تكاليف المواصلات العامة أو تذاكر الطيران.

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف لتوفير 9 مليارات روبية شهريا، سيتم توجيهها لتقديم مساعدات للمواطنين الأكثر حاجة، كما تأتي ضمن سلسلة إجراءات تقشفية أعلنتها الحكومة قبل أسبوعين، تضمنت خفض بدل الوقود للسيارات الرسمية بنسبة 50%، العمل لأربعة أيام أسبوعيا، والسماح لنصف موظفي القطاع العام بالعمل من المنزل باستثناء من يقدمون خدمات أساسية.