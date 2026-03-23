نادى سينما الاوبرا يعرض فيلم "المزار" في هذا الموعد

ينظم نادي سينما الأوبرا، عرضًا للفيلم التسجيلى «المزار» من إعداد وإشراف الراهب القمص بولس الأنبا بيشوى سكرتير مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث ومدير التصوير نبيل سمير ومن إخراج ألبير مكرم، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الاربعاء المقب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة حوارية لمناقشة أبعاده الفنية والفكرية تديرها الإعلامية نانسى مجدى.

محطات حياة البابا شنودة الثالث

ويوثق الفيلم محطات حياة البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من الميلاد وحتى الرحيل إلى جانب مواقفه السياسية والوطنية البارزة.

واعتاد نادى سينما الأوبرا على إتاحة عرض أعمال سينمائية وثائقية تلقى الضوء على الرموز، وتسهم فى تطوير الوعي الثقافي للمجتمع، وذلك ضمن دور دار الأوبرا المصرية التنويرى.