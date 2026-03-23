جهود مكثفة ومتواصلة للحفاظ على المظهر الحضاري بالعبور الجديدة في إجازة عيد الفطر .. صور

واصلت إدارات جهاز مدينة العبور الجديدة المختلفة، وعلى رأسها إدارة التنمية، جهودها المكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك في إطار تعليمات المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بضرورة العمل على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي هذا السياق، تابع رئيس الجهاز تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الصيانة والنظافة العامة، إلى جانب تكثيف حملات رش المبيدات حول صناديق القمامة وفي بلوعات الصرف ، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة البيئية والصحية.

وشملت الأعمال تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطابع الحديث في عدد من المناطق، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة والصيانة بحي الكرامة، وأعمال الصيانة الشاملة لعمارات المجد، وكذلك عمارات الحي الرابع عشر، بما يعكس حرص الجهاز على تحسين جودة الحياة للسكان.

كما تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والصيانة ورش المبيدات بمشروع “سكن مصر”، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالمستوى الحضاري والخدمي بالمناطق السكنية المختلفة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى واردة من المواطنين.

وامتدت أعمال الصيانة لتشمل قطاعات المرافق الحيوية، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأعطال الطارئة بشكل فوري، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون انقطاع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمتابعة مستمرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على المظهر العام وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، بما يعكس الصورة الحضارية للمدن الجديدة ويعزز من مكانتها كبيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الجهود بشكل يومي، مع تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدورية، لضمان الحفاظ على ما تم تحقيقه من مستوى متقدم من النظافة والانضباط، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، بما يحقق رضاهم ويعزز جودة الحياة داخل مدينة العبور الجديدة