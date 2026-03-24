كورفيت جراند سبورت 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026، وتنتمي جراند سبورت لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

تتمتع سيارات كورفيت بمكانة تاريخية مرموقة، وتعد الخيار المفضل للشباب ورجال الأعمال الباحثين عن سيارة رياضية ذات محرك وسطي بتكلفة صيانة معقولة مقارنة بالمنافسين .

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

وتأتي شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026 لتسد الفجوة بين طراز ستينجراي المخصص للاستخدام اليومي، وطراز Z06 المخصص للحلبات .

مواصفات شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

تستلهم شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026 الهيكل العريض من شقيقتها Z06، وهذا يمنحها حضور مرعب على الطريق، وبها رفارف منفوخة تستوعب إطارات أعرض لتحسين التماسك، وبها عجلات سوداء رياضية التي تحاكي إرث الجيل السابع C7، وبها ملاقط المكابح الحمراء التي تعكس طابع هجومي، وتم تحسين الانسيابية الهوائية عبر فتحات تهوية أكبر في المقدمة، وبها جناح خلفي مدمج يضمن ثبات السيارة عند السرعات العالية التي تتجاوز 300 كم/ساعة.

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026 بها ، جلود فاخرة، وتطعيمات ألياف الكربون، وبها مقاعد رياضية، وبها نظام ترفيهي من شيفروليه، وبها شاشة عرض رأسية تظهر السرعة بالكيلومتر، ونظام ملاحة .

محرك شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6700 سي سي ، وتنتج قوة 550 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شيفروليه في صناعة السيارات

أسس لويس شركة شيفروليه مع ويليام ديورانت، لتصبح نواة جنرال موتورز، وفي عام 1953 بدأت شيفروليه بـ سيارة كورفيت كسيارة رياضية رائدة وتطورت عبر أجيال من C1 إلى C8 الحالية.

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

وفي عام 1966 جاءه سيارة كامارو ودخلت سوق السيارات الرياضية القوية لمنافسة موستانج، وبعدها سيارة شيفروليه إمبالا عام 1958 واكتسبت شهرة واسعة كسيارة عائلية عملية وعالية الأداء، واستمرت لأكثر من 60 عاماً.