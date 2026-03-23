ترامب : دمرنا 85 سفينة وجميع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية .. وقتلنا قادة الصف الأول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن واشنطن أجرَت مناقشات جيدة للغاية مع إيران، مشيراً إلى أن هذه المرة قد تكون مختلفة بفضل العمل العسكري الذي تقوم به القوات الأمريكية، مؤكدا أن المناقشات بدأت مساء السبت.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران كانت على وشك امتلاك السلاح النووي خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أن الضربات العسكرية الأمريكية أوقفت هذا التهديد.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت كافة منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية بالكامل، كما قضت على أكثر من 85 سفينة كانت تهدد الاستقرار، وأبيد الصف الأول من قيادات إيران، مما يضعف قدرتها على تهديد الولايات المتحدة.

وأضاف أن مهمته هي حماية الولايات المتحدة وإجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية، مؤكداً أن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ كانت تتنامى بسرعة، لكن الآن لن تتمكن من تصنيع المزيد.