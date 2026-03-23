المزار في نادي سينما الأوبرا .. توثيق إنساني وفكري لمسيرة البابا شنودة الثالث

تعرض دار الأوبرا المصرية، ضمن أنشطتها الثقافية والفكرية، الفيلم التسجيلي «المزار»، وذلك في إطار سلسلة نادي السينما، في السابعة مساء الأربعاء 25 مارس، على المسرح الصغير.



يأتي العرض تحت إشراف رشا الفقي، ويتضمن الفيلم إعدادًا وإشرافًا للراهب القمص بولس الأنبا بيشوي، سكرتير مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، ومدير التصوير نبيل سمير، ومن إخراج ألبير مكرم، ويعقبه ندوة حوارية لمناقشة أبعاده الفنية والفكرية، تديرها الإعلامية نانسي مجدي، بمشاركة نخبة من المهتمين والنقاد.



يوثق «المزار» مسيرة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مستعرضًا أبرز محطات حياته منذ الميلاد وحتى الرحيل، إلى جانب تسليط الضوء على مواقفه الوطنية والسياسية التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ مصر المعاصر.



ويقدم الفيلم رؤية توثيقية تجمع بين البعد الإنساني والفكري، حيث يتناول شخصية البابا شنودة الثالث ليس فقط باعتباره رجل دين، بل كأحد الرموز الوطنية التي كان لها حضور مؤثر في قضايا المجتمع، ومواقف بارزة في لحظات مفصلية من تاريخ الوطن.



ويأتي هذا العرض تأكيدًا على حرص دار الأوبرا المصرية على تقديم أعمال سينمائية وثائقية تسهم في إثراء الوعي الثقافي، وتسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة في تشكيل الوجدان المصري، وذلك في إطار دورها التنويري الذي يمثل نادي السينما أحد أبرز أدواته.



يذكر أن نادي سينما الأوبرا يواصل تقديم عروض منتظمة لأفلام تسجيلية وروائية مختارة، يصاحبها لقاءات نقدية مفتوحة، بما يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع صناع العمل، ومناقشة القضايا الفنية والفكرية التي تطرحها هذه الأعمال، في سياق يسعى إلى دعم الثقافة السينمائية وتعزيز الحوار المجتمعي.