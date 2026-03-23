السويسري مونتيري ينضم إلى لجنة التعاقدات بالأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن قرار النادي الاهلي بعودة المحامي السويسري مونتيري لتولي مسؤولية مراجعة العقود للنادي الأهلي.

وكتب أحمد جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خاص | الأهلي ينهي اتفاقه مع المحامي السويسري مونتيري، للتعاون مع النادي مجددًا، في صياغة العقود، والمراجعة القانونية لكافة التعاقدات الأخيرة، خلال الموسمين الماضيين.

واستقر ثنائي الأهلي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس على إقالة أعضاء لجنة الإسكاوتنج وتتجه النية إلى التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لضمان الحصول على أفضل النتائج واختيار أنسب اللاعبين للانضمام للأهلي وإبرام العديد من الصفقات الناجية وفق احتياجات الفريق الفعلية.

وأكد مصدر مسئول في الأهلي أن إقالة لجنة الإسكاوتنج تأتي بعد الصفقات التي تم انضمامها لفريق الكرة ولم تثبت فاعلياتها خلال الفترة الماضية والتعاقد مع شركة عالمية في هذا المجال أسوة بالعديد من الأندية الأوروبية

كان الثنائي قد استقر أيضا على الغاء لجنة التخطيط وعدم تفعيل دورها مستقبلا بعدما أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وفشلها في تيسير الأمور داخل قطاع الكرة.