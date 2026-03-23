جاليليو يثير غضب جماهير الأهلي بسبب زيزو

نشر محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو، مقدم برنامج" زملكاوي" صورة لنجم الاهلي أحمد سيد زيزو ساخرا وذلك بعد توديع القلعة الحمراء بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلق مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك قائلا "حبيبي وانت بصحة وسلامة.. تحياتنا لصوت مصر وعيد سعيد".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

علي الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.