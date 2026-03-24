الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيض أرخص 20%.. الزراعة تضخ السلع بأسعار مخفضة خلال العيد

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً حول نتائج المتابعة الميدانية وأداء قطاعات الوزارة المختلفة خلال  إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كشف التقرير استمرارية العمل على مدار الساعة في المعامل البحثية، والمحطات الإرشادية، وغرف عمليات حماية الأراضي، لضمان تقديم الخدمات للمزارعين وحماية الأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن التواجد الميداني لقيادات الوزارة والباحثين يهدف إلى ضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للموسم الصيفي الجديد.

واستعرض التقرير جهو رصد وإزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3460 مترًا في عدة مراقبات تابعة لاستصلاح الأراضي، فضلا عن المرور الدوري لمهندسي حماية الأراضي في 6 محافظات: سوهاج، القليوبية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، للتأكد من الإزالة الفورية لأي محاولة بناء في المهد بالتنسيق مع  المحليات الأجهزة الأمنية.

وكشف التقرير عن  استقبال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، 5000 عينة خلال أيام العيد فقط. كما واصل معهد صحة الحيوان فحص الشحنات الواردة بالموانئ، وفحص أكثر من نصف مليون طائر بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، فضلا عن المعامل الفرعية التابعة له في المحافظات.

وأشار التقرير أيضا إلى جهود القيادات البحثية في متابعة الزراعات المختلفة في المحافظات والمحطات البحثية، ولقاء الباحثين، ومتابعة البرامج البحثية المختلفة، فضلا عن متابعة الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي والتأكد من توفير التقاوي اللازمة لتلبية احتياجات المزارعين،

فيما أكدت تقارير المتابعة الميدانية أن الحالة العامة لمحصول القمح بمحافظات الصعيد والدلتا "جيدة جداً ومبشرة"، مع استمرار حملات المتابعة بقرى "حياة كريمة" لتقديم التوصيات الفنية اللازمة، ذلك بالإضافة الى انتظام عمليات الصرف بالجمعيات الزراعية خلال الإجازة.

وسجلت الحدائق التابعة للوزارة: حديقة الأسماك بالزمالك والحدائق الإقليمية بالمحافظات، إقبالاً كبيراً بلغ 127 ألف زائر، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان. كما قدم المستشفى البيطري بالعباسية 60 خدمة علاجية وجراحية، وتعامل الخط الساخن للخدمات البيطرية مع 37 بلاغاً وفحصها ميدانياً بشكل فوري، ذلك بالإضافة إلى استمرار حملات التفتيش والمتابعة على أسواق اللحوم والأسماك والدواجن.

وتابع وزير الزراعة أيضا، جهود ضخ السلع والمنتجات الغذائية، ومن بينها بيض المائدة بالمنافذ التابعة للإصلاح الزراعي بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 20%، مع التأكد من انتظام سير العمل بمحطات الإنتاج ووحدات الأعلاف بكفر الشيخ والغربية وبني سويف.

 ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر لكافة الباحثين والعاملين المتواجدين في مواقعهم خلال العطلة، مؤكداً أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في استمرار دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم، وانسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.

بالصور

