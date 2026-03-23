فرق سلامة المرضى.. الجولات ميدانية على المنشآت الصحية في الوادي الجديد

واصلت فرق إدارة سلامة المرضى بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ جولاتها المرورية الميدانية على المنشآت الصحية بالمحافظة؛ وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة مروة السيد مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة.

تعزيز جودة الخدمات الصحية والتأكد من تطبيق معايير السلامة

نفذت هذه الجولات، بقيادة مدير سلامة المرضى بالمديرية، في إطار الحرص على تعزيز جودة الخدمات الصحية، والتأكد من تطبيق كل معايير وإجراءات سلامة المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

وتهدف الفرق من خلال المرور الميداني، إلى متابعة مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة، والتأكد من جاهزية المنشآت للتعامل مع الحالات الطارئة والمستجدات الصحية، فضلًا عن رصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها بشكل فوري لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

تحسين مستوى الأداء بالمنشآت الصحية

ومن جهته، أكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة لتحسين مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، وتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة لكافة المرضى.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الفرق الإشرافية وإدارات المنشآت الصحية؛ لضمان الالتزام بالمعايير المقررة، وتوفير بيئة صحية آمنة لكل من المرضى والعاملين، مع متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان تقديم خدمة متكاملة.

توثيق نتائج الجولات وإعداد تقارير دورية لتطوير الأداء

وتعمل الفرق على توثيق نتائج الجولات، وإعداد تقارير دورية، تشمل “الملاحظات والتوصيات”؛ بهدف تطوير الأداء وتعزيز جودة الخدمات الصحية داخل المحافظة، بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة الرامية إلى تحسين تجربة المرضى وضمان سلامتهم في جميع المنشآت الطبية.

جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات وتطبيق معايير السلامة

كما تأتي الجولات الميدانية لفرق إدارة سلامة المرضى بالوادي الجديد؛ في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت الطبية، مع متابعة مستمرة؛ للتأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والعاملين على حد سواء.