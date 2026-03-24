قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد| استئناف الدراسة غدًا في 515 مدرسة.. وتلقي طلبات الحصول على سماعات طبية

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

محافظ الوادي الجديد: استئناف الدراسة غدًا في 515 مدرسة

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستئناف الدراسة غدًا الثلاثاء 24 مارس، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية التعليمية داخل 515 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس.

رصد مستوى الانضباط ومعدلات حضور وغياب الطلاب

وشددت المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية  داخل المدارس، ورصد مستوى الانضباط ومعدلات حضور وغياب الطلاب، والوقوف على أية معوقات والتعامل الفوري معها؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومنضبطة.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى الجاهزية التامة لانطلاق امتحانات شهر مارس 2026 المقرر لها الأحد 29 مارس، وفق الخطة الوزارية المعتمدة.

تضامن الوادي الجديد تعلن تلقي طلبات الحصول على سماعات طبية لصغار الإعاقة السمعي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بدء تلقي طلبات الحصول على سماعات طبية للأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، في إطار جهود الدولة لدعم الأطفال من ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والتعويضية الملائمة.

دمج الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية داخل المجتمع

وقال محمد منير العديسي، مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن المبادرة تأتي لتعزيز دمج الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية داخل المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج التأهيلية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير دعم فعلي ومستدام لهم.
 

وأوضح العديسي، أن المبادرة تستهدف الأطفال من الفئة العمرية من 3 إلى 18 عامًا، وذلك ضمن مبادرة توفير السماعات الطبية لأطفال "صعيد مصر"، المنفذة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة "بنك الشفاء المصري".

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال من ذوي الإعاقة، خاصة في المحافظات الحدودية، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والتأهيلية إلى المستحقين بصورة أكثر كفاءة.

وأشار مدير التضامن الاجتماعي إلى أن المستندات المطلوبة تشمل مقياس سمع حديث لا يتجاوز تاريخ إصداره شهرين، وصورة بطاقة الرقم القومي للوالدين، وصورة شهادة ميلاد الطفل، وبحثًا اجتماعيًا حديثًا ومعتمدًا، إلى جانب طباعة تأمينية للزوج والزوجة، ووثيقة إثبات الحالة الاجتماعية، فضلًا عن إيصال مرافق حديث.

ولفت إلى أن تسليم الملفات يجري بمقار الإدارات الاجتماعية في مراكز الداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، بالإضافة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي بمركز الخارجة، فيما خُصص الرقم 01552245510 للاستفسار والتواصل.

في آخر أيام عيد الفطر.. الوادي الجديد تسترد 4 أفدنة تم الاستيلاء عليها وزراعتها


أعلن على نجاح  محمد رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد ان الوحدة المحلية لقرى بغداد نفذت إزالة في المهد لتعدى على أملاك الدولة بالزراعة بقصد الحيازة على مساحة 4 أفدنة ببئر 11 بغداد تم الاستيلاء عليها خلال إجازة عيد الفطر.


حملات مكثفة لإزالة التعديات

وأكد نجاح في تصريح له أن حملات الرصد والمتابعة مستمرة ولن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلال الأراضي دون وجه حق، مشددا على أن العمل يسير وفق جدول زمني يضمن استرداد حق الدولة وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء في عدد من محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لأعمال تنفيذ الإزالات المكثفة والفورية في حوالى 21 محافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

