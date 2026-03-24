بعد إعلان اعتزاله حزنًا على والدته.. رضا البحراوي يعلن عودته للغناء: رجع الأسد

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي عودته إلى الساحة الغنائية من جديد، بعد فترة غياب كان قد قرر خلالها الابتعاد عن الغناء، متأثرًا بوفاة والدته.

وشارك البحراوي جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلاً: “اللهم لا حسد..رجع الأسد”.

وكان رضا البحراوي قد أعلن في وقت سابق اعتزاله الغناء مؤقتًا، بسبب الحالة النفسية الصعبة التي مر بها عقب رحيل والدته، وهو ما لاقى تعاطفًا كبيرًا من جمهوره ومتابعيه.

وكشفت مصادر مقربة أن رضا البحراوي عقد عدة جلسات مع فرقته خلال الأيام الماضية، استمع خلالها إلى وجهة نظرهم بشأن غيابه، خاصة في ظل الضغوط المهنية والشخصية التي واجهوها مؤخرًا.

وأكد أفراد الفرقة أن علاقتهم به تتجاوز حدود العمل، إذ تجمعهم سنوات طويلة من التعاون والروابط الإنسانية.