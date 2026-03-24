إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن إعجابه بفيلم “برشامة”، مشيرًا إلى أنه عمل ترفيهي ناجح يجمع بين الكوميديا والخفة، ويمنح الجمهور تجربة ممتعة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “فيلم برشامة ممتع ومضحك ومسلي وفيه كل اللي انت بتدور عليه علشان تفك دماغك لمدة ساعتين.. بحب هشام ماجد علشان بيحب العمل الجماعي وانا منحاز طول الوقت لأي فنان او مبدع بيشتغل بالطريقة دي.. عايز ينجح وينجح كل الناس اللي معاه”.

وتابع: “الفيلم معمول حلو ومكتوب حلو.. والشخصيات مرسومة سهلة وتحس انك اتعرفت عليها كفاية وشايف تاريخها قصادك فقادر تتفاعل معاها.. وبأمانة شديدة يعني اي عمل عليه اسم الديابية بالنسبة لي مضمون.. شيرين وخالد دياب بيكتبوا وهم شايفين الفيلم ورد فعل الناس.. فكل حاجة مظبوطة وكل افيه طالع من موقف.. زي كل نجاحتهم.. فكرة الكتابة مع الإخراج بتساعدك لو عندك ميزان مظبوط زي خالد دياب”.

واختتم: “مبروك النجاح الكبير يا هيش تستحقه انت وريهام عبدالغفور ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم سمره وكمال ابو ريه وعارفه عبدالرسول وميشيل ميلاد”.

واستطاع فيلم برشامة ، تحقيق أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية أمس الأحد ٢٣ من مارس الجاري، حيث استطاع تحقيق ٢٣ مليون و ٢٠٥ ألف جنيه مصري متخطيا فيلم أولاد رزق ٣ ، والذي كان قد حقق ٢٣ مليون و ١١٣ ألف جنيه في يوم واحد.

وبهذا يصبح إجمالي ما حققه برشامة في أربعة أيام هو ٥٦ مليون و ٨٧٨ الف جنيه مصري.

فيلم برشامة

برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج سكاي ليميت وفيلم سكوير وبطولة كل من هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم السمرة وفدوى عابد وكمال أبو رية وعارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد أبو داوود وبدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

