مجدي عبد الغني: أحمد مجاهد له يد في سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال
دعاء اليوم 5 شوال.. بـ7 كلمات يريك الله عجائب قدرته في جبرك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء
هجوم صاروخي إيراني.. دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل
قبل الفجر حلم أم رؤيا تتحقق؟.. 25 حقيقة عن الكوابيس لا يعرفها كثيرون
اليوم.. تشييع جنازة الدكتور أحمد عاطف درة بعد صلاة العصر
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟
ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. اعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي
وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة
الفصائل اللبنانية تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين قرب بوابة حدودية
اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي
برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز

يارا أمين

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن إعجابه بفيلم “برشامة”، مشيرًا إلى أنه عمل ترفيهي ناجح يجمع بين الكوميديا والخفة، ويمنح الجمهور تجربة ممتعة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “فيلم برشامة ممتع ومضحك ومسلي وفيه كل اللي انت بتدور عليه علشان تفك دماغك لمدة ساعتين.. بحب هشام ماجد علشان بيحب العمل الجماعي وانا منحاز طول الوقت لأي فنان او مبدع بيشتغل بالطريقة دي.. عايز ينجح وينجح كل الناس اللي معاه”.

وتابع: “الفيلم معمول حلو ومكتوب حلو.. والشخصيات مرسومة سهلة وتحس انك اتعرفت عليها كفاية وشايف تاريخها قصادك فقادر تتفاعل معاها.. وبأمانة شديدة يعني اي عمل عليه اسم الديابية بالنسبة لي مضمون.. شيرين وخالد دياب بيكتبوا وهم شايفين الفيلم ورد فعل الناس.. فكل حاجة مظبوطة وكل افيه طالع من موقف.. زي كل نجاحتهم.. فكرة الكتابة مع الإخراج بتساعدك لو عندك ميزان مظبوط زي خالد دياب”.

واختتم: “مبروك النجاح الكبير يا هيش تستحقه انت وريهام عبدالغفور ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم سمره وكمال ابو ريه وعارفه عبدالرسول وميشيل ميلاد”.

واستطاع فيلم برشامة ، تحقيق أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية أمس الأحد ٢٣ من مارس الجاري، حيث استطاع تحقيق ٢٣ مليون و ٢٠٥ ألف جنيه مصري متخطيا فيلم أولاد رزق ٣ ، والذي كان قد حقق ٢٣ مليون و ١١٣ ألف جنيه في يوم واحد. 

وبهذا يصبح إجمالي ما حققه برشامة في أربعة أيام هو ٥٦ مليون و ٨٧٨ الف جنيه مصري. 

برشامة إخراج خالد دياب وتأليفه بالاشتراك مع شقيقته شيرين دياب واحمد الزغبي و إنتاج سكاي ليميت وفيلم سكوير وبطولة كل من هشام ماجد ومصطفى غريب وحاتم صلاح وباسم السمرة وفدوى عابد وكمال أبو رية وعارفة عبد الرسول ووليد فواز وفاتن سعيد وميشيل ميلاد و محمد أبو داوود وبدأ عرضه تجاريا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

إمام عاشور

من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا

أخبار قنا.. إزالة 69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. عودة ضخ الخدمة بعد إصلاح كسر خط بمنطقة عمر أفندى

مستشفي الواسطي

تفاصيل مصرع شخصين فنيين في حادث مزلقان أفوه ببني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| سكرتير المحافظة يتابع ملفات النظافة.. وإزالة 1400 حالة تعد بالموجة 28

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد