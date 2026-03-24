سويلم يشكر رجال وزارة الري: واصلوا العمل بتفانٍ خلال إجازة عيد الفطر

توجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة، الذين واصلوا العمل بتفانٍ خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لخدمة المواطنين، وإدارة المنظومة المائية بكفاءة، والتعامل الفوري والفعال مع كافة الحالات الطارئة.

وأشار سويلم إلى أن هذا التفاني والإخلاص في العمل، وتحمل المسؤولية، هو ما نعهده دومًا من رجال الري المخلصين، الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن والمنظومة المائية، بما يحقق مصالح المنتفعين بالمياه في كافة المواقع.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تمكنت من توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة عبر غرفة العمليات المُشكّلة لمتابعة الشبكة والتصرفات والمناسيب على مدار الساعة، واتخاذ القرارات اللازمة في حينه.

وقد تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب على المياه خلال فترة الأعياد، التي تزامنت مع تغيرات في الأحوال الجوية اختلفت من منطقة إلى أخرى؛ حيث شهدت بعض مناطق الجمهورية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تراجع الطلب على المياه في بعض المناطق، مما استلزم اتخاذ إجراءات مرنة في التعامل عند القناطر والبرك الرئيسية والقناطر الفاصلة ومحطات الرفع، واستيعاب هذا التراجع في الطلب خلال تلك الفترة، ومنع حدوث ازدحامات بشبكة الترع والمصارف الممتدة بأطوال تتجاوز ٥٥ ألف كيلومتر.

كما شملت تلك الإجراءات التعامل الديناميكي على مدار اليوم لتلبية احتياجات مياه الشرب المتغيرة، خاصةً بالمحطات الواقعة بنهايات شبكة الترع، مثل محطات شرب (السويس – بورسعيد – السيوف – جنوب العلمين)، والتي تتطلب إجراءات مرنة عند أفمام الترع والرياحات والقناطر الفاصلة ومحطات الرفع، بما يضمن استقرار المناسيب والتصرفات اللازمة لتشغيل جميع المحطات بأعلى كفاءة على مدار الساعة.

كما شهدت فترة الإجازة تكثيف المرور الميداني من كافة مسؤولي الوزارة، لرصد حالة الري بشبكة الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات، والاطمئنان على حالة الجسور، ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية، ومناسيب السحب والطرد بمحطات الرفع، والتعامل الفوري والفعال مع حالة انقطاع التغذية الكهربائية بمحطتي صرف الإيراد والمطرية بالدقهلية، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو خفض التصرفات طبقًا لحالة الري، ورصد أي تعديات وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.