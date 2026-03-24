قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا
الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية في ثاني وثالث أيام عيد الفطر 2026
خسائر إسرائيل تتصاعد.. 4829 مصابًا وتزايد الضغوط الداخلية
وزير الخارجية الروسي: طهران أبدت حسن نية ونأمل أن يرد الطرف الآخر بالمثل
فرع جديد للمدارس المصرية الألمانية.. وفتح باب التقديم برياض الأطفال لمدة شهر
شوبير يكشف عن المدرب المصري الأقرب لتدريب الأهلي
الصحة اللبنانية: 5 شهداء و7 مصابين في غارات الاحتلال على جنوبي البلاد
20 دولارًا.. نفط عُمان يهبط والأسواق تعيد الحسابات
«رجل السلطة» محمد باقر قاليباف.. من هو قائد الطوارئ الإيراني؟
الأرصاد: البلاد على موعد مع موجة طقس شديدة البرودة خلال الأيام المقبلة
حادث مأساوي في نيويورك.. مصرع طيارين بعد اصطدام طائرة بسيارة إطفاء| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تليفزيون بريكس: الهند تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الأدوية

أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الثلاثاء أن الهند مازالت تواصل ترسيخ مكانتها بين كبار منتجي الأدوية عالميا حيث باتت تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الإنتاج.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن من أبرز العوامل المؤدية إلى تطور وتوسع الصناعة الدوائية هي النمو القوي وهيمنة العرض العالمي والدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي.

وأوضحت أن البيانات الرسمية في الهند كشفت أن البلاد تواصل تعزيز موقعها بوصفها واحدة من أبرز الدول المنتجة للأدوية في العالم، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الإنتاج، والمرتبة الـ 11 من حيث القيمة.

وأشارت الشبكة الدولية إلى البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الهندية، التي سلطت الضوء على التوسع السريع لقطاع الصناعات الدوائية واتساع حضوره الدولي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يضم حاليا أكثر من 3 آلاف شركة، إلى جانب ما يزيد على 10,500 وحدة تصنيع، ما يشكل منظومة متكاملة بدرجة كبيرة، مدعومة بإصلاحات في السياسات والابتكار وارتفاع الطلب العالمي.

ووفقا للبيانات، من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق المحلية، التي تقدر حاليا بنحو 60 مليار دولار أمريكي، الضعف ليصل إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2030. وبلغت صادرات الأدوية وحدها 30.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2024-2025، مسجلة زيادة تقارب 16 ضعفا مقارنة ببداية الألفية.

وأضافت الشبكة الدولية أن الهند تنتج عشرات الآلاف من التركيبات الدوائية في مجموعة واسعة من الفئات العلاجية. كما تؤدي البلاد دورا محوريا في الجهود العالمية للتطعيم، من خلال توفير حصة كبيرة من اللقاحات الأساسية المستخدمة في برامج التحصين الدولية التي تدعمها منظمات مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت نفسه، تحافظ الهند على حضور قوي في إنتاج المواد الفعالة الدوائية، إذ تسهم بنحو 8 في المئة من الإنتاج العالمي. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقات التجارية الجارية والمقترحة مع شركاء دوليين رئيسيين في تعزيز الوصول إلى الأسواق، وترسيخ مكانة الهند ضمن سلاسل الإمداد الصحية العالمية.

