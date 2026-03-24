استدعاء ثنائي زد لقوائم منتخبات موريتانيا وليبيريا الدولية

تم توجيه استدعاءات دولية جديدة للاعبين الصاعدين، حيث انضم ماتا مجاسا لصفوف منتخب موريتانيا، بينما اختير سليمان باه لتمثيل منتخب ليبيريا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي استدعاء مجاسا بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع فريقه، إذ أصبح من العناصر البارزة في خط الوسط ويُشكل إضافة قوية للمنتخب الوطني.

أما سليمان باه، فقد أثبت نفسه كخيار أساسي لمنتخب ليبيريا، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز صفوف الفريق خلال المباريات المقبلة.

ويُعد هذا الاستدعاء خطوة مهمة في مسيرة اللاعبين، إذ يوفر لهما منصة لإظهار قدراتهما على المستوى الدولي ويعكس تطورهما الفني خلال الفترة الأخيرة.