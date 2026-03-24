من هو محمد باقر ذو القدر.. الرجل الذي يقود الأمن القومي الإيراني بعد لاريجاني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غداً.. ضربة البداية لبطولتي أفريقيا للرماية والكومباك بالتدريبات الرسمية للأطباق المروحية

عبدالله هشام

توافدت الدول المشاركة في فعاليات بطولتين دوليتين للرماية على الأراضي المصرية، وهما البطولة الأفريقية للرماية بالخرطوش لألعاب الأطباق المروحية، وبطولة الرماية الكومباك سبورتج.

تُقام البطولتان بالتزامن على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحمل هذا التوافد الدولي دلالات قوية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات، ليؤكد أن مصر تظل وجهة موثوقة وآمنة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، وقادرة على تنظيم البطولات العالمية بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وفي هذا السياق، أنهى نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر جميع استعداداته لاستضافة الحدث، حيث ظهرت ميادين الرماية في أبهى صورها، وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يعكس صورة مشرفة لمصر ويضمن خروج البطولتين بالشكل الذي يليق بمكانتها الدولية.

وتشهد البطولتان مشاركة واسعة لنحو 250 رامياً من نخبة أبطال اللعبة يمثلون 11 دولة، هي: إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، لاتفيا، جنوب أفريقيا، إلى جانب مصر، الدولة المضيفة، في تأكيد واضح على قوة المنافسات وأهمية الحدث على المستوى الدولي.

برنامج تنافسي قوي

ومن المقرر أن تنطلق غداً، الأربعاء، التدريبات الرسمية للبطولة الأفريقية للرماية بالخرطوش لألعاب الأطباق المروحية، إيذاناً ببدء فعاليات المنافسات، حيث تستهل البطولة برنامجها غدا بالتدريبات الرسمية، تعقبها بطولة الرئيس يوم 25 مارس، ثم منافسات الجائزة الكبرى يومي 26 و27 مارس، على أن تُختتم بإقامة البطولة الأفريقية يومي 28 و29 مارس، فيما يُخصص يوما 30 و31 مارس للراحة وسفر بعض الوفود.

في سياق متصل، تبدأ بطولة الرماية الكومباك سبورتج بالتدريبات الرسمية يومي 1 و2 أبريل، على أن تُقام المنافسات يومي 3 و4 أبريل على 100 طبق، وتُختتم بسفر الوفود يومي 5 و6 أبريل.

السياحة الرياضية حاضرة بقوة

ولا تقتصر المشاركة في البطولتين على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد لتشمل برامج سياحية متكاملة لزيارة أبرز المعالم التاريخية والأثرية، في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز السياحة الرياضية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي.

وفي قلب هذا الحدث، يبرز الدور الحيوي للداعمين، حيث يتوجه الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بخالص الشكر والتقدير إلى البنك الأهلي المصري، الراعي الرئيسي للاتحاد، على دعمه المتواصل لرياضة الرماية، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح هذه البطولات، إلى جانب شركة &E لرعايتها للبطولة، ومساهمتها الفعالة في خروج الحدث بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر.

حازم حسني: مصر بلد الأمن والأمان

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، أن توافد هذا العدد الكبير من الوفود الدولية في ظل الأحداث الجارية عالمياً، يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية، مشدداً على أن إقامة البطولتين في هذا التوقيت رسالة واضحة بأن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.

وقال إن حضور أبطال العالم للمشاركة في البطولتين يؤكد أن المجتمع الدولي يشعر بالأمان الكامل داخل مصر، ويثق في قدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية في مختلف الظروف، بما يعكس الصورة الحقيقية للدولة المصرية أمام العالم.

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

