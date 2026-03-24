الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة
براءة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس ورفض الدعوى المدنية
صدام الكاف وأسود التيرانجا.. الحاج ضيوف يشعل أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025: "فزنا في الملعب.. ولن نتنازل عن اللقب"
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 مارس
سكرانة.. أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
قائد الجيش الفرنسي: تصرفات أمريكا باتت تؤثر سلبًا على مصالحنا
تدابير اقتصادية | توجيه رسمي من الرئيس السيسي للحكومة بسبب الأحداث الإقليمية
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية
الأردن وفرنسا تبحثان سبل إنهاء التصعيد ودعم لبنان وفلسطين وتعزيز الأمن الإقليمي
الوزراء: المناطق الحرة تُعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر
هل يرحل إمام عاشور إلى الدوري السعودي.. مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة كاملة
ماس وذهب ودولارات.. زوجة إعلامي شهير تتهم خادمة أجنبية بسرقتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضامن: تدريب 100 ميسرة حضانة بالفيوم على النموذج الياباني “التعلم من خلال اللعب”

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة الفيوم، لتدريب وتأهيل ميسرات الحضانات لتكرار النموذج الياباني "التعلم من خلال اللعب"، بتنفيذ كامل من وزارة التضامن الاجتماعي للمرة الثانية.

وتعد محافظة الفيوم، ثاني محافظات المرحلة الأولى وتسبقها أسوان وتليها قنا تمهيداً لاستهداف باقي محافظات الوجه القبلي لإعداد كوادر للتطوير تعمل على تقديم خدمة متميزة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال. 

واستهدف التدريب الذي نفذته الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة - الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة 100 من ميسرات حضانات الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة الفيوم، استمرارا لنهج الوزارة لتطبيق التدريبات ميدانياً داخل المحافظات المستهدفة بالمشروع وهي "الجيزة والفيوم والإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والقليوبية وبورسعيد وأسوان والفيوم وقنا"، وذلك لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة.

ويستمر التدريب داخل محافظة الفيوم حتى مايو المقبل، وتم توزيع كتيبات دليل الأنشطة التربوية على عدد (100) ميسرة و(6) مدربات والتي تضمنت دليل أنشطة الرضع من عمر شهر وحتى 24 شهرًا داخل الحضانة، ودليل الأنشطة للأطفال من عمر (2–4) سنوات، وذلك بهدف دعم الميسرات بالأنشطة التربوية المناسبة لكل مرحلة عمرية بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال المختلفة.

وتم توفير الأدوات والمواد التدريبية المستخدمة في تنفيذ برامج التدريب الشامل للميسرات، والتي تتضمن التدريب الأساسي والمتقدم وبرامج الدمج، بما يساعد على التطبيق العملي للأنشطة داخل الحضانات وتعزيز منهجية التعلم من خلال اللعب.

وأوضحت حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة ، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة الطفولة المبكرة وتطوير خدمات الحضانات وقد تم اختيار محافظة الفيوم لتنفيذ التدريب ضمن المرحلة الأولى بعد محافظة أسوان تمهيدًا لتعميم التجربة، مثمنةً التعاون مع هيئة جايكا اليابانية في تطبيق منهج التعلم من خلال اللعب، لما له من دور في تنمية مهارات الأطفال وبناء شخصيتهم منذ الصغر.

وأوضحت الدكتورة شيرين فتحي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم أهمية تنفيذ التدريب لميسرات الحضانات داخل المحافظة وأنه يمثل تحديًا مهمًا نظرًا للطبيعة الجغرافية لمحافظة الفيوم واتساع نطاقها، حيث تضم ستة مراكز متباعدة وأنه تم تدريب 7 مدربات من داخل المحافظة ضمن برنامج إعداد المدربين، وتم اختيار 6 منهن لتنفيذ تدريب الميسرات، وذلك وفق مجموعة من المعايير التي تضمن كفاءة المدربات وتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي، إلى جانب الالتزام والاستمرارية في تنفيذ البرنامج التدريبي.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الطفولة المبكرة، وتسعى إلى تطوير قدرات ميسرات الحضانات باعتبارهن عنصرًا أساسيًا في تنمية مهارات الأطفال خلال هذه المرحلة العمرية المهمة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة خدمات الحضانات من خلال الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بدور الحضانة، إلى جانب تطوير منظومة متابعة ودعم فني مستمر لضمان تقديم بيئة آمنة ومحفزة للأطفال.

كما أشارت إلى التعاون مع مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة «جايكا»، والذي أسهم في تطبيق النموذج الياباني القائم على التعلم من خلال اللعب بعدد من الحضانات بمحافظة الفيوم، بما يدعم تنمية الأطفال تنمية متكاملة، مؤكدةً أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع.

وأكدت أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة شملت جميع مراكز المحافظة، حيث تم تطبيق النموذج الياباني القائم على التعلم من خلال اللعب في 99 حضانة، إلى جانب تأهيل 7 مدربين معتمدين للتدريب الشامل لميسرات دور الحضانة ، وتدريب 133 ميسرة حضانة و83 مدير حضانة على أساليب التربية الحديثة. 

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق |تفاصيل

أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق.. تفاصيل

مصلحة الضرائب

تفاصيل حزمة التيسيرات الثانية للتسهيلات الضريبية

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد