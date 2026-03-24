منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف يواصل استعداداته لمواجهة تونس في افتتاح مشوار تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر تحت 17 عاماً، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني مباراته الإفتتاحية أمام تونس يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا.

وتقام مباراة الإفتتاح بدورة شمال إفريقيا والتي تجمع بين منتخبي المغرب وتونس اليوم، الثلاثاء 24 مارس الحالي، ضمن منافسات افتتاح بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاماً في ليبيا.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم ، تعيين طاقم حكام مصري، بقيادة محمود وفا لإدارة مباراة افتتاح بطولة تصفيات شمال افريقيا، تحت 17 عاماً في ليبيا ، بين منتخبي المغرب وتونس.

ويضم الطاقم كلاً من: محمود وفا حكماً للساحة ، ويعاونه محمد مجدي سليمان مساعداً أول ، وإسلام أبوالعطا مساعداً ثانياً، والليبي محمد فوزي أغا حكماً رابعاً.