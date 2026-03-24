زراعة النواب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات وهذا موعد انخفاضها

تشهد أسعار الخضروات في الأسواق خلال الفترة الحالية حالة من التباين والارتفاع في بعض الأصناف، خاصة الطماطم، ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب هذه الزيادات وتوقيت عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، في ظل ارتباط هذه السلع باحتياجات المواطنين اليومية.

وفي هذا الصدد، كشف السيد القصير ، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن الارتفاع الحالي في أسعار بعض الخضروات، خاصة الطماطم، يرجع إلى ما يعرف بـ"الفجوات الموسمية" في المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن الأسعار عادة ما تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لمواسم الإنتاج وحجم المعروض في الأسواق.

وأوضح “القصير “ في تصريحات خاصة ”صدى البلد” أن محصول الطماطم من أكثر المحاصيل تأثرًا بتغيرات الفصول، لافتا إلى أن هناك فجوة مؤقتة تحدث بين نهاية موسم وبداية آخر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الكميات المطروحة وارتفاع الأسعار بشكل طبيعي.

وأشار رئيس زراعة النواب إلى أن هذه الزيادات تكون مؤقتة، متوقعًا أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا مع بدء الموسم الجديد وزيادة حجم الإنتاج وضخ كميات أكبر في الأسواق، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري.