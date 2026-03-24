قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضائل صيام الست من شوال .. دار الإفتاء توضح
بسبب حرب إيران.. أمريكا واليابان ودول كبرى تلجأ إلى كارت احتياطي النفط
قصف إيراني يضرب النقب جنوب إسرائيل.. انهيار منزل وإصابة عدد من الأشخاص
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز قوتنا النوويةأمر لا رجعة فيه
المحكمة الدستورية تقضي بعدم حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من صرف مرتبه
أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
أمطار ورعد .. الأرصاد تحذر من طقس غدٍ الأربعاء
رابطة الأندية تدرس تعديل مواعيد مباريات الدوري للأهلي وبيراميدز والمصري
دول الخليج: الرئيس السيسي يقود جهود كبيرة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
البنك المركزي: 25.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 6 شهور من 2025/2026
بعد التوترات الجيوسياسية.. هل يعود الذهب للصعود مجددًا؟
تصعيد غير مسبوق.. إيران توقف إمدادات الغاز إلى تركيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رغم المفاوضات.. واشنطن تدرس إنزال 3000 مظلي على جزيرة النفط الإيرانية

فرناس حفظي

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الجيش الأمريكي يدرس خطة لنشر حوالي 3000 جندي من "قوة الرد السريع" التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً، القادرين على الانتشار في أي مكان حول العالم خلال 18 ساعة، لدعم هجوم محتمل على جزيرة خارك الإيرانية، مركز تصدير النفط الرئيسي والمعروفة باسم "جزيرة النفط".

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار المفاوضات، بينما يدرس كبار المسئولين العسكريين خياراً بديلاً يتمثل في إرسال لواء قتالي من وحدة مشاة البحرية الحادية والثلاثين، لا سيما بعد تضرر مطار الجزيرة نتيجة الغارات الأخيرة، ما قد يعيق استخدام المظليين في البداية.

ويُبرز التقرير أن المظليين يتمتعون بميزة الوصول السريع، لكنهم يفتقرون للمعدات الثقيلة، بينما توفر قوات المارينز قدرة أكبر على إصلاح البنية التحتية للمطار ودعم العمليات على المدى الطويل.

كما ستعمل قيادة الفرقة 82 كجهة تنسيق للمهام في ساحة معركة متزايدة التعقيد، بعد أن تم إبقاء مقرها في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية تحسباً لأي أوامر عاجلة من البنتاجون.

يُذكر أن الفرقة 82 المحمولة جواً شاركت سابقاً في عمليات استجابة سريعة عدة حول العالم، من بينها الشرق الأوسط وأفغانستان وأوكرانيا، ضمن مهام الإجلاء والدعم العسكري السريع.

ورغم المفاوضات الجارية لوقف الحرب، يبقى الجيش الأمريكي مستعداً لتحريك قواته بسرعة على جزيرة خارك، ما يؤكد أن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة إلى جانب الحلول الدبلوماسية.

