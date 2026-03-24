يامال يظهر منفردًا في مران إسبانيا قبل ودية مصر

دشن المنتخب الإسباني معسكره التدريبي في مركز "لاس روزاس"، تحت قيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، في إطار الاستعداد لخوض مواجهتين وديتين أمام صربيا ومصر خلال الأيام المقبلة.

وشهدت الحصة التدريبية الأولى مشاركة النجم الشاب لامين يامال بشكل منفصل عن المجموعة، حيث خضع لتدريبات فردية إلى جانب إيمريك لابورت وماركوس يورينتي، واكتفى الثلاثي بتمارين خفيفة باستخدام الدراجات الهوائية، ضمن برنامج احترازي لتفادي الإجهاد.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبون الثلاثة إلى التدريبات الجماعية بداية من اليوم التالي، ليكتمل عقد القائمة التي تضم عددًا من أبرز نجوم المنتخب، من بينهم بيدري وفيرمين لوبيز.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة صربيا يوم الجمعة المقبل على ملعب فياريال، قبل أن يخوض اختبارًا وديًا آخر أمام منتخب مصر يوم الثلاثاء على ملعب إسبانيول، في مباراة مرتقبة تحظى باهتمام كبير نظرًا لما تحمله من مواجهة بين جيل شاب واعد من "لاروخا" وقوة المنتخب المصري.