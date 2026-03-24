وفد كنسي برئاسة الأنبا ماركوس يهنئ محافظ كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك| صور

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، مطران كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري.

جاء ذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا.

ورحب محافظ كفر الشيخ بوفد الكنيسة، معبرًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات تمثل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتلاحم بين جميع المصريين، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم، أعرب وفد الكنيسة عن خالص تهانيهم لمحافظ كفر الشيخ، متمنين لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، وأن يحفظ الله الوطن ويديم روح الأخوة والمحبة بين جميع أبناء مصر الحبيبة.