بمساحة 8 قراريط.. إزالة 12 تعديًا خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، والجهات والأجهزة المعنية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ 12 قرار إزالة بمساحة حوالي 8 قراريط، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

وشدد على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.