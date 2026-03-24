رياضة

وفود العالم تصل مصر للمشاركة في بطولتي الرماية.. وغداً ضربة البداية بالتدريبات الرسمية للأطباق المروحية

محمد سمير

في مشهد يعكس بوضوح مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية، توافدت إلى الأراضي المصرية الدول المشاركة في فاعليات بطولتين دوليتين للرماية تُقامان بالتزامن على ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وهما البطولة الإفريقية للرماية بالخرطوش لألعاب الأطباق المروحية، وبطولة الرماية الكومباك سبورتج.

ويحمل هذا التوافد الدولي دلالات قوية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات، ليؤكد أن مصر تظل وجهة موثوقة وآمنة لاستضافة كبرى الفاعليات الرياضية، وقادرة على تنظيم البطولات العالمية بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وفي هذا السياق، أنهى نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر كافة استعداداته لاستضافة الحدث، حيث ظهرت ميادين الرماية في أبهى صورها، وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يعكس صورة مشرفة لمصر ويضمن خروج البطولتين بالشكل الذي يليق بمكانتها الدولية.

وتشهد البطولتان مشاركة واسعة لنحو 250 رامياً من نخبة أبطال اللعبة يمثلون 11 دولة، هي: إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، لاتفيا، جنوب أفريقيا، إلى جانب مصر الدولة المضيفة، في تأكيد واضح على قوة المنافسات وأهمية الحدث على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق غداً التدريبات الرسمية للبطولة الإفريقية للرماية بالخرطوش لألعاب الأطباق المروحية، إيذاناً ببدء فاعليات المنافسات، حيث تستهل البطولة برنامجها غداً الأربعاء 24 مارس بالتدريبات الرسمية، تعقبها بطولة الرئيس يوم 25 مارس، ثم منافسات الجائزة الكبرى يومي 26 و27 مارس، على أن تُختتم بإقامة البطولة الإفريقية يومي 28 و29 مارس، فيما يُخصص يومي 30 و31 مارس للراحة وسفر بعض الوفود.

وفي سياق متصل، تبدأ بطولة الرماية الكومباك سبورتج بالتدريبات الرسمية يومي 1 و2 أبريل، على أن تُقام المنافسات يومي 3 و4 أبريل على 100 طبق، وتُختتم بسفر الوفود يومي 5 و6 أبريل.

السياحة الرياضية حاضرة بقوة

ولا تقتصر المشاركة في البطولتين على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد لتشمل برامج سياحية متكاملة لزيارة أبرز المعالم التاريخية والأثرية، في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز السياحة الرياضية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي.

وفي قلب هذا الحدث، يبرز الدور الحيوي للداعمين، حيث يتوجه الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بخالص الشكر والتقدير إلى البنك الأهلي المصري، الراعي الرئيسي للاتحاد، على دعمه المتواصل لرياضة الرماية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح هذه البطولات، إلى جانب شركة &E لرعايتها للبطولة، ومساهمتها الفعالة في خروج الحدث بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر.

وأكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، أن توافد هذا العدد الكبير من الوفود الدولية في ظل الأحداث الجارية عالمياً، يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية، مشدداً على أن إقامة البطولتين في هذا التوقيت رسالة واضحة بأن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.

وأضاف أن حضور أبطال العالم للمشاركة في البطولتين يؤكد أن المجتمع الدولي يشعر بالأمان الكامل داخل مصر، ويثق في قدرتها على تنظيم كبرى الفاعليات الرياضية في مختلف الظروف، بما يعكس الصورة الحقيقية للدولة المصرية أمام العالم.

