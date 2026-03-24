لليوم الثاني.. جهاز العاشر من رمضان يُكثف حملاته لضبط التروسيكلات المخالفة

يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط التروسيكلات المخالفة، خاصة بالطرق والمحاور الرئيسية، لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط والقضاء على المظاهر العشوائية.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بضرورة التصدي الحاسم لجميع أشكال العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم تنفيذ الحملة بنطاق الحي الثاني (الصفوة)، بمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات والنظافة والتجميل والأحياء، وبالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، وبحضور المشرف العام على قطاع التنمية ومعاون رئيس الجهاز ومديري إدارات الأمن والحركة والأحياء السكنية، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ تروسيكلا تُدار في أنشطة غير مرخصة، حيث تم التحفظ عليها بمقر الجهاز، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على استمرار الحملات المكثفة بجميع أحياء المدينة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي مظاهر عشوائية من شأنها الإضرار بالمظهر الحضاري أو إعاقة الحركة المرورية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو خلق بيئة حضارية منظمة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.