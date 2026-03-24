جامعة العاصمة تحتضن مؤتمر المعهد القومي للملكية الفكرية

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من واقع جديد على منظومة الإبداع الفني، تحتل قضايا الملكية الفكرية صدارة الاهتمام الأكاديمي مع اقتراب انعقاد حدث علمي متخصص يناقش تحديات العصر الرقمي. حيث يناقش خبراء الملكية الفكرية قضايا تمس جوهر حماية الإبداع في العصر الرقمي، وتطرح رؤى مستقبلية توازن بين الابتكار وصون الحقوق.

يقام المؤتمر العلمي التاسع للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة تحت عنوان:

"حقوق الملكية الفكرية للفنانين في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، وذلك يوم 26 أبريل 2026، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة: "تمثل الملكية الفكرية أحد الركائز الأساسية لدعم الإبداع والابتكار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أعادت تشكيل مفاهيم الإنتاج الفني والمعرفي. وتحرص الجامعة على دعم كافة الجهود العلمية التي تستهدف حماية حقوق المبدعين، وتعزيز الوعي بأهمية صون الملكية الفكرية كأحد مقومات التنمية المستدامة. ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد دور المؤسسات الأكاديمية في مواكبة التحديات الراهنة، وطرح رؤى علمية تسهم في بناء بيئة تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق."

ويترأس المؤتمر الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وأستاذ الاقتصاد، الذي أكد أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التداخل المتزايد بين الإبداع البشري والتقنيات الذكية، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الفنانين لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الإنتاج الثقافي والفني.

وأضاف الدكتور ياسر جاد الله: "نرحب بجميع الباحثين والمتخصصين في المؤتمر العلمي التاسع، الذي يمثل منصة علمية رفيعة لمناقشة التحديات القانونية والاقتصادية التي فرضها الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، ونسعى من خلاله إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الفنانين وتحافظ على حقوقهم في ظل هذا التطور التكنولوجي المتسارع."

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، لمناقشة محاور متعددة تتناول الإطار القانوني لحماية حقوق الفنانين، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع، وآليات التوازن بين حرية الابتكار وضمان الحقوق الفكرية.

ويُعقد المؤتمر بمقر مجمع الفنون والثقافة بجامعة العاصمة، في أجواء علمية تسهم في تعزيز الحوار بين مختلف التخصصات، وتفتح آفاقًا جديدة نحو تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بالملكية الفكرية.

ودعت إدارة المؤتمر الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/GKw1KVdVhy

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الدور الريادي الذي يقوم به المعهد القومي للملكية الفكرية في دعم البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين في مختلف المجالات.