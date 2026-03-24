رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع رئيس تنزانيا الأسبق تطورات جهود السلام

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف اليوم مع الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على مستجدات القرن الإفريقي، وجهود تحقيق السلام والأمن والوساطة، إلى جانب آفاق الاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.



وجاءت هذه المباحثات على هامش استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للرئيس التنزاني الأسبق بمقر المفوضية، حيث تناول الجانبان التحديات الراهنة وسبل تعزيز العمل المشترك لمواجهتها.



وأعرب يوسف، وفق بيان الاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور القيادي الذي اضطلع به كيكويتي وسجله في دعم الحوكمة الرشيدة والدبلوماسية الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراته في دعم جهود القارة لمواجهة التحديات المتزايدة.



من جانبه، أعرب كيكويتي عن شكره لحسن الاستقبال، مهنئًا رئيس المفوضية على قيادته، ومؤكدًا استعداده لدعم عمل المفوضية والتعاون معها في تنفيذ مهامها وتحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي المشتركة.