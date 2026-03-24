تموين البحيرة: تحرير 83 محضرا تموينيا متنوعا وضبط مخالفات بالمخابز والأسواق

توجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، ومتابعة توافر السلع الأساسية، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على منظومة الدعم.

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بكافة مدن ومراكز المحافظة، ففي مراكز كفر الدوار و إيتاي البارود و كوم حمادة ، تم ضبط مخبز لتصرفه في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، و27 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، كما تم تحرير 15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، بالإضافة إلى ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم المرور على السلاسل التجارية وشركات الجملة ومخازن السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع، ومتابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.

وفي مراكز وادي النطرون ورشيد وبدر تم ضبط 13 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 48 لتر مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و13 عبوة مجهولة المصدر.

وفي مراكز شبراخيت و المحمودية و أبوحمص و كفر الدوار ، تم ضبط 4 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 17 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. بالإضافة إلى متابعة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي والتأكد من البيع بالسعر الرسمي.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتصدي بكل حزم لكافة صور التلاعب والغش التجاري، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي حقوق المواطنين.