برلمانية الشعب الجمهوري: تواصل مباشر مع رئيس النواب حال وجود أي شكاوى

كشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تفاصيل لقائه مع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ضمن اجتماعات رئيس المجلس مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأوضح «الطويل» خلال تصريح له، أن اللقاء اتسم بالودّ، وشهد مناقشة تنظيم العمل داخل قاعة الجلسة العامة، مؤكدًا أن مكتب رئيس مجلس النواب مفتوح أمام جميع الأعضاء.

وأشار الطويل إلى أن اللقاء أكد على إمكانية التواصل المباشر مع رئيس المجلس في حال وجود أي شكاوى أو مقترحات، بما يعزز من كفاءة العمل البرلماني.

وأضاف أن كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية تعبّر عن مواقف الأحزاب، مع إعطاء أولوية الكلمة لهم خلال الجلسات.

وأفاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بأن رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة إتاحة مشروعات القوانين للنواب قبل عرضها على الجلسة العامة بوقت كافٍ، بما يضمن دراستها بشكل جيد.