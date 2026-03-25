قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والبحريني جهود خفض التصعيد
رغم الرحيل بلا مقابل.. كيف حول ليفربول خروج صلاح إلى صفقة مالية رابحة؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام الأربعاء
يو بي إس يخفض تصنيف أسهم منطقة اليورو مع تزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الطاقة
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستنهي الحرب في الوقت الذي تختاره ووفقا لشروطها
باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81
الحكومة توضح حقيقة فرض حظر تجوال ومنح إجازة للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة 15 يومًا
الحكومة تنفي "حظر التجوال" ومنح إجازات غدا.. وتؤكد: لا صحة لمد تعليق الدراسة و"أخبار 2020" شائعات
كريم رمزي: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي
باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد ..الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81
أمطار رعدية وعواصف.. موجة عاصفة تضرب البلاد
ملحق المونديال| إيطاليا على أعصابها والسويد تفتقد نجومها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

«يو بي إس» يخفض تصنيف أسهم منطقة اليورو مع تزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الطاقة

 أعلن مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس" (UBS) السويسري عن خفض تصنيفه لأسهم منطقة اليورو إلى "محايد"، مقلصاً توقعاته لنمو الأرباح لعام 2026 من 7% إلى 5%.

وبحسب وكالة "بلومبرج".. يأتي هذا القرار مدفوعاً بالمخاطر المتزايدة التي تهدد مسار التعافي الصناعي في المنطقة، وعلى رأسها اضطرابات تدفقات الطاقة.

وأوضح الذراع الإداري للثروات في البنك السويسري أن استمرار اضطرابات الطاقة يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن أسهم منطقة اليورو تتسم بكونها "دورية" (Pro-cyclical) وحساسة للغاية لارتفاع أسعار النفط والغاز، مما قد يعيق تعافي قطاع التصنيع الذي كان مرتقباً.

رغم الحذر، وضع البنك مستهدفات لمؤشر "يورو ستوكس 50" (Euro Stoxx 50)، الذي استقر عند مستويات 5,569 نقطة في تعاملات أمس.

وحذر "يو بي إس" من أنه في حال استمرار اضطرابات الطاقة لمدة تصل إلى ستة أشهر، فإن نمو الأرباح قد يشهد حالة من الركود التام في عام 2026، وهو ما سيمثل العام الرابع على التوالي من عدم نمو الأرباح، رغم تمسكه بتوقعات نمو قوية تصل إلى 18% لعام 2027.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

ييس توروب المدير الفني

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

شوبير وصلاح

رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

محمد صلاح

وجهة غير متوقعة.. أحمد الطيب يكشف مصير صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

ترشيحاتنا

شفط مياه الأمطار

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

مرسيدس مايباخ

مايباخ تنافس رولز رويس بسيارة فائقة الفخامة.. صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية مع العمال في الشارع لمتابعة سحب مياه الأمطار

بالصور

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد