«يو بي إس» يخفض تصنيف أسهم منطقة اليورو مع تزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الطاقة

أعلن مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس" (UBS) السويسري عن خفض تصنيفه لأسهم منطقة اليورو إلى "محايد"، مقلصاً توقعاته لنمو الأرباح لعام 2026 من 7% إلى 5%.

وبحسب وكالة "بلومبرج".. يأتي هذا القرار مدفوعاً بالمخاطر المتزايدة التي تهدد مسار التعافي الصناعي في المنطقة، وعلى رأسها اضطرابات تدفقات الطاقة.

وأوضح الذراع الإداري للثروات في البنك السويسري أن استمرار اضطرابات الطاقة يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن أسهم منطقة اليورو تتسم بكونها "دورية" (Pro-cyclical) وحساسة للغاية لارتفاع أسعار النفط والغاز، مما قد يعيق تعافي قطاع التصنيع الذي كان مرتقباً.

رغم الحذر، وضع البنك مستهدفات لمؤشر "يورو ستوكس 50" (Euro Stoxx 50)، الذي استقر عند مستويات 5,569 نقطة في تعاملات أمس.

وحذر "يو بي إس" من أنه في حال استمرار اضطرابات الطاقة لمدة تصل إلى ستة أشهر، فإن نمو الأرباح قد يشهد حالة من الركود التام في عام 2026، وهو ما سيمثل العام الرابع على التوالي من عدم نمو الأرباح، رغم تمسكه بتوقعات نمو قوية تصل إلى 18% لعام 2027.