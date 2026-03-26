رابطة العالم الإسلامي ترحب بإدانة مجلس حقوق الإنسان للعدوان الإيراني

رحّبت رابطة العالم الإسلامي بإجماع مجلس حقوق الإنسان على اعتماد قرار يدين العدوان الإيراني الإجرامي على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، لما ترتّب عليه من انتهاكات جسيمة وتداعيات خطرة على حقوق الإنسان.

وثمّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، رئيس رابطة العالم الإسلامي، في بيان اليوم الخميس، هذا الموقف العادل وإدانة العدوان، ومطالبته بوقفه فورًا وضمان المساءلة عنه، مُشيرًا إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يتعرضون للجوع الحاد نتيجة هذا العدوان.

وجدد التأكيد على أن القرار بالإجماع يمثل رسالة واضحة للنظام الإيراني بالموقف الدولي الموحد برفض وإدانة اعتداءاته بذرائعها الزائفة.