شوبير: ممدوح عباس سبب طمأنة الزمالك في أزمة إيقاف القيد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي السبب في استمرار الفريق في المنافسه على الألقاب والبطولات وسط الأزمة المالية الطاحنة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : أزمة القيد يجب حلها قبل 31 مايو ولا يوجد مرونه من جانب الاتحاد الإفريقي لكن هناك أريحية من جانب الزمالك سببها وجود ممدوح عباس لأنه يقدم كل شئ للنادي.

وأكمل : ممدوح عباس عاشق لنادي الزمالك ودفع أرقام خيالية أعادت النادي للوقوف من جديد على قدمه وبالتأكيد سيكون له دور في حل أزمة القيد.

وأردف : الزمالك متفائل بتحقيق الفوز بالكونفيدرالية خصوصا بعد خسارة شباب بلوزداد أمام مولودية الجزائر أمس مما منح الفريق دفعة معنوية.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : الزمالك في حالة استقرار وطمئنينه بفضل انتصارات فريق الكرة الأخيرة مما بث حالة من الهدوء وهو ما يحدث بطبيعة الحال في الأندية الشعبية الكبيرة.