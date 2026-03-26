ارتفع 22 قرشًا في يوم.. الدولار يسجل 52.75 جنيه

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 26-3-2026 على مستوي البنوك المصرية.

ارتفاع سعر الدولار

وسجل سعر الدولار زيادة قيمتها 22 قرشًا مقارنة بما كان عليه أمس في آخر تداول له داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.75 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.7 جنيه للشراء و 52.8 جنيه للبيع في بموك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري ".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.75 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، نكست، HSBC، كريدي أجريول، ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الإفريقي ال\ولي، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، الأهلي المصري،الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 52.78 جنيه للشراء و 52.88 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب، بيت التمويل الكويتي".

وصل ثاني أعلي دولار 52.77 جنيه للشراء و 52.87 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.