أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في منطقة “شهر” الواقعة جنوب طهران، دون صدور تأكيدات رسمية فورية توضح طبيعة الحادث أو أسبابه.

وذكرت تقارير أولية نقلتها وكالات محلية، من بينها وكالة تسنيم ووكالة مهر، أن دوي انفجار سُمع في المنطقة، ما أثار حالة من القلق بين السكان، خاصة مع عدم وضوح ما إذا كان الحادث ناتجاً عن خلل صناعي أو حادث عرضي أو سبب آخر.

وبحسب المعلومات المتداولة، هرعت فرق الطوارئ والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني احترازي، في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على تقييم الأضرار والتحقق من وجود إصابات أو خسائر بشرية.

حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في إيران بياناً تفصيلياً يحدد طبيعة الانفجار أو خلفياته، وهو ما يترك المجال مفتوحاً أمام التكهنات، خصوصاً في ظل حساسية بعض المناطق جنوب العاصمة التي تضم منشآت صناعية ومواقع ذات أهمية لوجستية.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها مناطق مختلفة داخل إيران خلال السنوات الماضية، والتي تراوحت أسبابها بين حوادث تقنية في منشآت صناعية وانفجارات عرضية، إضافة إلى حوادث لم تُكشف ملابساتها بشكل كامل.

ويؤكد مراقبون أن غياب المعلومات الدقيقة في الساعات الأولى لأي حادث من هذا النوع أمر شائع، إذ تميل الجهات الرسمية إلى التريث قبل إصدار بيانات نهائية، انتظاراً لنتائج التحقيقات الفنية.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات الإيرانية توضيحات إضافية خلال الساعات المقبلة، مع استمرار عمليات التحقق الميداني، ما قد يسهم في تحديد أسباب الانفجار وتقييم تداعياته بشكل أكثر دقة.