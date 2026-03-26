مصطفى بكري يحذر من تصعيد وشيك بالمنطقة ويؤكد: الساعات المقبلة حاسمة

حذر الإعلامي مصطفى بكري، من تصاعد خطير قد تشهده المنطقة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن تطورات ما بعد الجمعة قد تدفع نحو مواجهة أوسع ما لم يتم احتواء الأزمة سياسيًا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم أن هناك توترات في المواقف الدولية، مؤكدا أن هناك تباين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن التعامل مع إيران، مع تأكيده رفض أي اعتداءات متبادلة في المنطقة.

كما أشاد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للدول العربية، مجددًا التأكيد على أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري.