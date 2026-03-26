الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع الخليج.. ومصطفى بكري يحذر من تصعيد إيراني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تضامنه مع الدول العربية والخليجية، منذ اليوم الأول من الأزمة الأيرانية، مشيرا إلى أن دول الخليح العربي لم تعتدي على إيران ولم تحرض عليها، وتسعى لوقف تلك الحرب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، غاضب من الموقف الأمريكي من الحرب على إيران، وترامب غاضب بعد وجود دعم سعودي له في الأزمة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إيران بعد إعتدائها على عدد من دول الخليج لديها رغبة في تدمير البنية التحتية لدول الخليج.