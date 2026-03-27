الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب

محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة إلى البيت الحرام؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من تكرار العمرة عدة مرات في رحلة واحدة، شريطة أداء مناسك العمرة في كل مرة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير؛ لأنها سنة محببة وتطوع وقربة إلى الله تعالى.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم﴾ [البقرة: 158]، وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196].

حكم تكرار العمرة

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن تكرار العمرة مسموح به عند جمهور العلماء، مشيرًا إلى أن الفتوى المصرية تسمح بإداء أكثر من عمرة في السفرية الواحدة.

وقال خلال برنامج "اعرف دينك" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض العلماء كرهوا تكرار العمرة أو المجاورة في مكة لغير أهلها، خاصة لمن يأتون من مختلف أنحاء الأرض ويبحثون عن طرق للتهرب من الإجراءات الإدارية أو التأشيرات، موضحًا أن هذا لا يعني منع العمرة وإنما الهدف هو الحفاظ على جلال البيت ومهابة المناسك.

وأوضح أن الإمام أحمد رأى أن تكرار العمرة ينبغي ألا يكون مفرطًا حتى لا يفقد الإنسان الشعور بالقداسة والمهابة التي كانت موجودة عند أداء العمرة لأول مرة.

وأضاف أن بعض العلماء اعتبروا أن كثرة التكرار تجعل الإنسان يعتاد على الطواف والسعي، فيفقد إحساسه بالخصوصية والتميز الروحي الذي يكتسبه عند أداء العمرة بشكل نادر ومميز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. بدء تطوير منطقة خور رحمي وتوفير بدائل سكنية متميزة

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتأكد من جاهزية البرابخ لمواجهة التقلبات الجوية برأس غارب

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد