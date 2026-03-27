بسبب الميراث.. حبس المتهم بقتل شقيقه في كرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه بعد خلاف بينهما على قطعة أرض ميراث بمدينة كرداسة.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، وقررت استدعاء أسرة القتيل والمتهم لسماع أقوالهم.

شهدت مدينة كرداسة جريمة قتل مأساوية أنهى فيها شاب حياة شقيقه الذي تدخل للفض بين أشقائه بعد خلافات بينهم حول الميراث.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة كرداسة بمقتل شاب في مدينة كرداسة، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتبين مقتل شاب اثر إصابته بطعنة أودت بحياته في الحال.

أشارت التحريات إلى أن مشاجرة نشبت بين شقيقين حول خلافات بسبب الميراث فتدخل الأخ الثالث للفض بين شقيقيه فسدد له أحدهما طعنة أنهت حياته.

وأضافت التحريات أن الجيران أسرعوا تجاه المنزل بعد دوي صرخات الأم عقب مقتل ابنها، وأبلغ الأهالي رجال الشرطة ليتم القاء القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.