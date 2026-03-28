كهرباء البحيرة تعلن قطع التيار بعدة مناطق اليوم السبت لأعمال الصيانة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى بنطاق قطاعي "وسط وشمال البحيرة"، وذلك اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة لضمان جودة الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية.

وتشمل أعمال الصيانة عدة مراكز بقطاع الوسط، وجاءت المواعيد والمناطق المتأثرة كالتالي:

دمنهور: فصل التيار من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1 ظهرًا عن منطقة المحلات بمساكن الجيش وطريق الحوش، تأثر مناطق “حسين وضبش، العرب، رحومة” من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، كما يتأثر نطاق "موزع الشعب" (الصافي، ليتو، زهرة البحرية، رستم، خورشيد، الحمراء، الدون، سلفاجو، والصباحات) من الساعة 12 ظهرًا حتى 1 ظهرًا.

شبراخيت: فصل التيار من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا عن محطة مياه ابتوك، اسمانيا، وأبو منجوج.

إيتاي البارود: قطع الكهرباء بقرى “الشيخ أحمد، دقدوقة، جبارس، خمارة وتوابعها” من 11 صباحًا حتى 3 عصرًا، وقرية نكلا العنب من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

كوم حمادة: فصل التيار عن مناطق "الطيرية، منشأة ابورية، الاتحاد، جزيرة الطيرية" من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وقرية بيبان من 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.

اعتمدت الشركة جدول الصيانة لقطاع الشمال ليمتد في بعض المناطق لسبع ساعات متواصلة:

أبو حمص غرب: فصل التيار من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا عن مناطق (الشيخ، راغب، لطيف، باسيلى، عمر محمد، سالم، الزيني، نظمي، زايد، الربيعي، وإبراهيم الشيخ)، كما تشمل الانقطاعات مساكن المهاجرين، شارع الموقف، شارع السوق، حلقة السمك، والمدارس الإعدادية.

رشيد: تأثر منطقة السوق العمومي والمحكمة بقطع التيار من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

وتهيب شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بالسادة المواطنين والمستشفيات والمخابز والمنشآت الخدمية الواقعة في المناطق المتأثرة، اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع المعلن عنها، على أن يعود التيار بانتظام فور الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية.