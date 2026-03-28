الإشراف العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرعاية الصحية: تطوير شامل لخدمات طب الأسنان والوصول إلى أكثر من 18 مليون مواطن

منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والمشرفة على خدمات طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين بـهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت تطورًا ملحوظًا في خدمات طب الأسنان بمختلف المحافظات.

وأوضحت أن هذا التطور جاء من خلال تحديث البنية التحتية وتجهيز الوحدات والمراكز الطبية بأحدث الأجهزة، بما يسهم في تحسين دقة التشخيص ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

توسع في التخصصات والخدمات الطبية

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، إلى أن خدمات طب الأسنان لم تعد تقتصر على الخلع التقليدي، بل امتدت لتشمل جراحات الوجه والفكين، وعلاج الجذور، وعددًا من التخصصات المتقدمة.

وأكدت أن هذه الخدمات تُقدم وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، بما يضمن سلامة المرضى ويحد من فرص العدوى داخل المنشآت الصحية.

التحول الرقمي يعزز كفاءة التشخيص

وأضافت أن التحول الرقمي وتسجيل البيانات الصحية إلكترونيًا ساهما بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية، ورفع كفاءة التشخيص، إلى جانب تسهيل متابعة الحالات المرضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

حملات ميدانية تصل لملايين المواطنين

وأوضحت أن المبادرات التوعوية والميدانية التي شارك فيها أطباء الأسنان وجراحو الوجه والفكين نجحت في الوصول إلى أكثر من 2 مليون مواطن في المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.

18 مليون مستفيد عبر المنصات الرقمية

وأكدت أن هيئة الرعاية الصحية تمكنت من الوصول إلى نحو 18 مليون مواطن من خلال المنصات الرقمية، عبر حملات التوعية الصحية والندوات في المدارس والأندية، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب.

بناء ثقافة صحية جديدة

واختتمت عويضة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فقط، بل يمتد إلى بناء ثقافة صحية متكاملة لدى المواطن المصري، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومعايير الجودة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية الصحية.

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

