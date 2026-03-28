نجم طلائع الجيش: كأس مصر كان هدفنا بعد خروج الأهلي والزمالك

أكد محمد فتح الله "كماتشو" لاعب طلائع الجيش الحالي وغزل المحلة السابق، أن الجهاز الفني واللاعبين كان هدفهم الوصول لنهائي كأس مصر، خصوصًا بعد خروج الأهلي والزمالك، قائلًا: فرصنا كانت أفضل بعد خروج قطبي الكرة المصرية وكنا شغالين على ده بكل قوة لكن قدر الله وما شاء فعل.

وتابع "كماتشو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بعد الفوز على الأهلي، كابتن جمعة مشهور تحدث معنا عن أسباب فوزنا مؤكدًا أن الفريق يمتلك قائمة لاعبين مميزة وأننا نستحق الوصول لأبعد نقطة في كل البطولات، بعدها واجهنا سيراميكا كليوباترا في ربع النهائي وتمكنا من الفوز عليهم بعد وقت إضافي وركلات ترجيح، لكن أمام زد واجهنا سوء توفيق عجيب، تقدمنا ثم تعادل المنافس في الدقيقة الأخيرة ونجح في الفوز بهدف في الوقت الإضافي بعدما استنفذنا بدنيًا وفنيًا.

وأضاف لاعب غزل المحلة السابق: كابتن جمعة مشهور فرق معانا جدًا، هو اسم مش معروف في الدوري الممتاز كونه جاي من دوري المحترفين، لكنه اتكلم معانا ولقينا عنده فكر وإسلوب مختلفين وقدرنا الحمد لله نتأقلم معاه سريعًا، والحمد لله النتيجة جيدة، إحنا شغالين مع مدرب كبير وفاهم وعارف وعنده ثقافة ويمكن أقولك من أفضل المدربين حاليًا في الدوري المصري.

وواصل لاعب الجيش الحالي: شغلنا بقى ظاهر والكل حاليًا بيتكلم على طلائع الجيش وبيقول فريق محترم بيقدم كورة قوية وعامل نتائج جيدة، وبالتالي ده مجهود وشغل وتعب كابتن جمعة مشهور، لإن محصلش أي تغيير في الفريق من بداية الموسم غير بقدومه.

وأنهى كماتشو حديثه: كابتن جمعة عنده نظام معين، اللي بينفذه بيكون موجود في الملعب واللي بيخالفه بيلاقي نفسه مش موجود، بالتالي المدرب منح اللاعبين دوافع أكبر، والكل بقى بيقدم أقصى ما عنده، والدليل النتائج الجيدة اللي بنحققها والمستويات الكبيرة اللي بنقدمها، وكل ده جزء بسيط من شغله وإن شاء الله الفترة المقبلة نكون أفضل ونقدر نحقق أكتر.