قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتح يا جدي.. فتاة تسخر من الأموات وتطرق باب مقبرة|هذه عقوبتها وفقا للقانون
تنسيق أمريكي عراقي لمواجهة الهجمات الإيرانية
أحمد حسن: المستحقات المالية للاعبي الزمالك على رأس أولويات الإدارة
ارتفاع نسبة السكر فى الدم.. نقل طارق النهري إلى المستشفى
مجلسا النواب والشيوخ: حسابات مشبوهة تستهدف النيل من العلاقات التاريخية مع الأشقاء
سعر الذهب يتجه لأول مكاسب منذ اندلاع حرب إيران ويرتفع 4.1%
مجلسا النواب والشيوخ: اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن تخالف القانون الدولي
تصعيد خطير في عُمان.. إيران تستهدف سفينة أمريكية قرب ميناء صلالة
مدبولي: تحرك استباقي لتأمين السلع وتعزيز استقرار الأسواق بسبب التحديات الإقليمية
أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم السبت 28 مارس 2026 للمستهلك
وكيل الأزهر من أسيوط: دعم الجهود البحثية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحزب العربى الناصري: مصر بلد الأمن ..واستقرار السلع مضمون رغم الاضطرابات الإقليمية

النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمتع بأمان كامل على صعيد السلع الأساسية، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، وهو ما يعكس جدية التخطيط والإدارة الحكيمة من القيادة السياسية.

وأضاف أبو العلا في بيان له، أن ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، لم يؤثر على القدرة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لضمان استقرار الأسواق، وضبط الإمدادات، وحماية المواطنين من أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وشدد محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، على أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، بما يشمل المواد الغذائية والمواد البترولية والطاقة، يضع البلاد في موقع قوة وقدرة على مواجهة أي تطورات مفاجئة في الأسواق الإقليمية أو الدولية. وأوضح أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة لمتابعة حركة الاستيراد والتوزيع، مع اتخاذ إجراءات رقابية مستمرة لمنع أي تأثير على الأسعار أو على توافر المنتجات في السوق.

وأكد أبو العلا، أن مصر أثبتت على مر التاريخ قدرتها على الصمود أمام الأزمات، وأن التجربة المصرية في إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية تجعلها نموذجًا يُحتذى به في الاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع برؤية واضحة لإدارة الأزمات، وهو ما انعكس في احتواء التداعيات الإقليمية دون أي تأثير على الاستقرار المحلي أو قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم.

وأشار محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن المواطن المصري في مأمن من أي أزمات محتملة، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة تتعاون جميعها لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع بكميات مناسبة، بالإضافة إلى متابعة الأسعار وتطبيق إجراءات حماية المستهلك بما يضمن عدم تأثر المواطنين بأي متغيرات خارجية.

وأكد على أن مصر قوية بمؤسساتها، وأن الدعم المتواصل للشعب والحرص على استقرار السوق يشكل جزءًا من استراتيجية الدولة للحفاظ على أمن الوطن الغذائي والاقتصادي، مؤكدًا أن الشعب المصري قادر على مواجهة أي تحديات بفضل تماسكه ووحدة صفه، وأن البلاد ستظل نموذجًا للاستقرار والأمان في المنطقة.

كما أشار محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، بما فيها الصوب الزراعية الحديثة والمزارع النموذجية، كان لها دور محوري في دعم الأمن الغذائي، وضمان وفرة السلع الأساسية في الأسواق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض المنتجات الحساسة.

وأضاف "أبو العلا" أن هذه المشروعات تأتي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، التي أولت اهتمامًا خاصًا لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير منتجات عالية الجودة للمواطنين. وأكد أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في الصوب والمزارع القومية لم يقتصر على رفع الإنتاج فقط، بل ساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصمود أمام أي أزمات إقليمية أو عالمية.

السلع الأساسية النائب محمد أبو العلا القيادة السياسية رئيس حزب العربي الناصري الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

الطماطم

بدأت تنخفض.. مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت وهذا موعد هبوطها

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

أكرم توفيق

أكرم توفيق يرزق بمولود جديد

حفيظ

عودة حفيظ دراجي للتعليق .. الاثنين المقبل

منتخب مصر

كيف استفاد منتخب مصر من ودية السعودية؟.. مكاسب فنية ومعنوية تعزز الجاهزية للمونديال

بالصور

12 شركة عالمية تقلص خطط إنتاج السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

لوك مختلف .. منة فضالي تبهر متابعيها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد