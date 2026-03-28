إيد واحدة نبني ونعمر .. أهالي كفر الحما يتكاتفون لتطوير ملعب قريتهم | صور

نظم أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية يومًا رياضيًا حافلًا، في إطار حرصهم على دعم وتطوير ملعب القرية، الذي يحتاج إلى أعمال تجديد ليتواكب مع تطور الملاعب.

ورفع أهالي القرية شعار: «نظل يدًا واحدة نبني ونعمّر»، تأكيدًا على روح التعاون والعمل الجماعي من أجل رفع اسم قريتهم عاليًا في مختلف المحافل

وتُعد القرية من القرى التي لها تاريخ رياضي مميز، إذ سبق لها حصد بطولات كروية، وهو ما يدفع أبناءها اليوم إلى مواصلة المسيرة، ودعم الأنشطة الرياضية والمساهمة في تطوير ملعب القرية ليظل منارة رياضية لأبناء القرية.