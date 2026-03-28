إيرين سعيد : مدبولي يتعهد بعرض الأزمة الاقتصادية بالأرقام أمام البرلمان

كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برؤساء الهيئات البرلمانية، مؤكدة أنه كان لقاءً مهمًا اتسم بالصراحة وطرح عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالمواطن.

وأكدت النائبة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن رئيس الوزراء تعهد بالحضور إلى مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة، لعرض الوضع الاقتصادي الراهن بشكل كامل، متضمنًا التحديات القائمة وخطط الحكومة للتعامل معها، مدعومة بالأرقام والبيانات الدقيقة.

وأوضحت أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة مد قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، خاصة في ظل شكاوى عدد من النواب من ضعف استجابة بعض الوزراء، حيث تم التشديد على أهمية الالتزام بمواعيد لقاء النواب، وتفعيل التنسيق بين المحافظين والمديريات التنفيذية وأعضاء البرلمان.

وأضافت أن النواب طالبوا بإتاحة البيانات والمعلومات بشكل أكبر، وهو ما لاقى استجابة من رئيس الوزراء، الذي أكد العمل على تحسين آليات إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية.

وأشارت إلى أن مدبولي وجه كذلك بتفعيل دور الاتصال السياسي بمجلس الوزراء بشكل مباشر مع النواب، إلى جانب قنوات الاتصال القائمة مع الوزارات، بما يسهم في سرعة حل المشكلات والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكدت النائبة أن ما تم طرحه خلال اللقاء يمثل مجموعة من التوصيات والمكتسبات المهمة لصالح المواطن، لافتة إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رئيس الوزراء لعرض شكاوى المواطنين بشكل مباشر، دون الاقتصار على التواصل مع الوزراء فقط.